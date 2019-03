Boire votre thé au-delà de cette température augmenterait de 90% les risques d'avoir un cancer de l’œsophage

Comment en sont-ils arrivés à une telle conclusion ? Selon Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres, cité par CNN, "la chaleur causerait des lésions œsophagiennes et ce traumatisme conduirait à des changements cellulaires et donc au cancer".





De son côté, le Dr James Doidge, chercheur à l'University College de Londres, enfonce le clou : "Nul besoin d'attendre les conclusions de scientifiques pour savoir que l'irritation répétée de toute surface du corps augmente votre risque de cancer. Le soleil donne le cancer de la peau, le tabagisme donne le cancer du poumon, et de nombreux aliments et boissons contribuent au risque de cancers gastro-intestinaux", affirme-t-il, avec un brin d'ironie.





Qu'on se rassure tout de même, aux États-Unis et en Europe, le thé est rarement consommé à des températures supérieures à 65 °C (rappelons, pour vous donner si besoin un ordre d'idée, que l'eau bout à 100 °C). Toutefois, dans des zones géographiques comme la Russie, l'Iran, la Turquie et l'Amérique du Sud, il est fréquent de boire du thé encore plus chaud. L'American Cancer Society estime que 13.750 nouveaux cas de cancer œsophagien seront diagnostiqués chez les hommes et 3.900 nouveaux cas chez les femmes aux États-Unis en 2019. Le cancer œsophagien est le huitième cancer le plus fréquent dans le monde et est souvent fatal, tuant environ 400.000 personnes chaque année, selon le Centre international de recherche sur le cancer.