L'E171 sur le point d'être interdit : qu'est-ce que cet additif controversé et où le retrouve-t-on ?

"C'est un additif que l'on retrouve de moins en moins dans l'alimentation", indique Magali Ringoot, de l'association Agir pour l'environnement. Certains industriels ont en effet annoncé retirer le dioxyde de titane de leurs recettes ou magasins, comme Carambar and Co de ses Malabar ou encore Casino, Carrefour, Super U, Leclerc, Picard et William Saurin. Et alors que l'année dernière encore, les bûches glacées de Noël étaient nombreuses à en contenir, elles s'étaient fait rares cette année. Si vous souhaitez vous assurer que votre plat préparé ne contient pas de dioxyde de titane, il suffit dans tous les cas de lire la liste des composants, à la recherche d'une éventuelle mention de l'E171. D'autre part, "le dioxyde de titane est interdit dans le cahier des charges bio", indique Magali Ringoot. "Donc quand on achète bio, on est sûr de ne pas en trouver dans ses produits alimentaires." Le meilleur conseil, selon elle, serait tout simplement de désindustrialiser son alimentation. "Plus on va vers des produits bruts et simples, moins on a de chances de trouver du dioxyde de titane."





La vigilance doit en revanche être accrue dans les produits cosmétiques et d'hygiène, qui sont nombreux à contenir cet additif, signalé cette fois par la mention CI 77891. De plus, le cahier des charges de la cosmétique bio n'interdit cette fois pas le dioxyde de titane. "S'il y a une chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est bien le dentifrice", avertit la membre d'Agir pour l'environnement. Les enfants en ingèrent et même cela n'est pas le cas, ça passe par la voie sublinguale, et ce même si on recrache et qu'on se rince bien la bouche."





Dans le cas de l'alimentation et des produits d'hygiène et de cosmétique, des applications comme Yuka ou Open Food Facts peuvent aider le consommateur à détecter en un coup de scan la présence de dioxyde de titane. L'association Agir pour l'environnement a de son côté mis à disposition du public la liste de tous les produits contenant (ou suspectés contenir) des nanoparticules de dioxyde de titane. De nombreux chewing-gums, chocolats, bonbons et pâtisseries industrielles y figurent.