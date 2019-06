Bubble tea : attention, les perles de tapioca peuvent bloquer votre système digestif

Le site Asia One relaye l'interview de l'un des médecins, qui précise que les billes sont faites d'amidon de tapioca, une substance très difficile à digérer. Certains fabricants peuvent de plus ajouter des épaississants et des conservateurs, ce qui peut accentuer d'autant plus de risque d'un dysfonctionnement gastro-intestinal.





Si la consommation d'un verre de bubble tea de temps en temps ne présente pas de danger particulier, attention à ne pas en abuser (et à bien mâcher les billes !).