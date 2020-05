C'est la saison des grillades : gaz, charbon ou électrique, quel barbecue choisir ?

Dans le Rhône, les températures estivales lancent la saison des grillades. Après plusieurs semaines de confinement, les familles prévoient de faire un barbecue tous les week-ends, pour le plus grand bonheur des bouchers. Étant donné que plus de 66% des Français possèdent un barbecue, les équipements innovants sont de plus en plus prisés. Les modèles électriques et au gaz gagnent en effet les parts de marché chaque année, même si les barbecues au charbon de bois représentent encore 60% des ventes.