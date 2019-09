Cantine scolaire : le circuit court au goût du jour dans le Finistère

JT 13H - Dans le Finistère, les agriculteurs travaillent avec les collectivités de manière à favoriser les circuits courts dans les cantines scolaires. Une pratique de plus en plus plébiscitée.

Les circuits courts ont de plus en plus de succès dans les cantines scolaires. Dans un établissement du Finistère, tous les fruits et légumes sont fournis par des producteurs locaux. Une pratique rendue possible grâce à une plateforme en ligne, "agrilocal", lancée par le département. Cela permet un contact facile entre acheteurs et vendeurs, mais aussi d'offrir aux enfants des repas sains et frais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.