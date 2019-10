Cassolette d'épeautre et légumes de saison

LA RECETTE DU DIMANCHE - Ce dimanche, Olivier Poels et Frédéric Vardon nous font découvrir une recette simple et saine à base de céréales et de légumes.

La cassolette d'épeautre mariée avec des légumes de saison est un plat qui se cuisine facilement et qui en plus, est bon pour la santé. Pour ce faire, on aura besoin d'épeautre, de légumes, de fanes et de bouillon de légumes, d'oignons émincés et de l'huile d'olive. Pour la préparation, les légumes doivent être bouillis avec un peu d'eau minérale et d'huile d'olive. On en gardera quelques-uns crus pour une salade croquante. Quant à l'épeautre, il est à cuisiner façon ripilafe, avec les oignons, au four. Notons que celui-ci peut être remplacé par des légumes secs, selon la préférence de chacun. Un plat qui se déguste à volonté avec du vin blanc.



