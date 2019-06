Voici les fruits et légumes les plus et les moins contaminés par des pesticides

Du côté des fruits, la situation n'a guerre beaucoup évolué puisqu'ils sont 72% à comporter des résidus de pesticides selon les analyses réalisées entre 2012 et 2017, contre 72,5% selon le rapport précédent. Parmi les fruits les plus pollués épinglés dans le rapport, on retrouve en premier lieu les cerises, dont les échantillons ont présenté des traces de pesticides dans 89% des cas. Elles sont suivies de près par les clémentines et les mandarines, concernées par cette contamination 88,1% du temps, et des raisins, pollués à 87,3%. Les avocats (27,8%) et les kiwis (25,8%) font partie des meilleurs élèves.





Mauvaise nouvelle en revanche lorsque l'on se penche sur les taux de contamination. Si sur 6 ans, le nombre de fruits présentant des résidus de pesticides supérieurs aux limites maximales en résidu (LMR) fixées par l'Union européenne est de 3%, il a tout de même bondi entre 2016 et 2017 de 65% environ. Les ananas sont près de 10% à être concernés. C'est aussi le cas pour 5% des cerises analysées, 4,2% des kiwis et des pamplemousses et 3,9% des clémentines.