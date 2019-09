Certains sachets de thé relâchent des milliards de microplastiques dans votre tasse

POLLUTION - Le 12 juin dernier, une étude australienne commandée par le WWF révélait qu'un individu pouvait ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine. D'après des chercheurs québécois, le thé contenu dans des sachets en plastique pourrait avoir une certaine part de responsabilité. Ils réclament des études plus poussées concernant les effets sur la santé de cette ingestion.

Avec les températures qui fraîchissent, rien de tel qu'un petit thé pour se réchauffer. Vert, noir, blanc, aromatisé... S'il en existe pour tous les goûts, le choix du type de sachet serait, lui, possiblement important pour votre santé. Selon des chercheurs de l'université McGill, à Montréal (Canada), les enveloppes fabriquées à base de fibres de plastique relargueraient dans votre tasse de thé des milliards de micro et nano-particules de plastique sous l'effet de la chaleur.

Pour la conduite de leurs recherches, les scientifiques ont acheté dans le commerce quatre types de sachets de thé différents, tous composés de plastique. Ils ont ensuite extrait toutes les feuilles de leurs contenants, afin qu'elles n'interfèrent en rien dans leurs analyses, puis plongé ces derniers dans de l'eau chauffée à 95 degrés, comme s'ils infusaient du thé.

En utilisant un microscope électronique, l'équipe a observé le largage dans l'eau, par un seul sachet, d'environ 11,6 milliards de micro-particules de plastique et 3,1 milliards de nano-particules de plastique. Ces fragments sont si petits, de la taille d'un grain de poussière environ, qu'une tasse en contient entre 16 microgrammes et un soixantième de milligramme de plastique. Pour autant, il s'agit de niveaux plusieurs milliers de fois supérieurs à ceux déjà mesurés dans d'autres types d'aliments et de boissons, comme l'eau en bouteille, le poisson ou le miel.