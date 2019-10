Champignons : la saison est ouverte !

LE PANIER DU MARCHE - C'est le coup d'envoi des cèpes sur les marchés. Olivier Poels nous présente une recette à base de ce champignon.

La saison des champignons a débuté et les étals des marchés en débordent. Les cèpes sont particulièrement à l'honneur pour cet automne. D'ailleurs, il existe mille et une façon de les cuisiner. Olivier Poels nous présente une recette à base de ce champignon. Il nous livre également des petites astuces pour bien le choisir et le cuisiner.



