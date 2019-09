Cochon : tout n'est pas bon dans le jambon

LE PANIER DU MARCHE - Le jambon est un produit qui contient en majeure partie de nitrite. Ce dernier lui donne sa couleur rosée, mais qui malheureusement, est potentiellement cancérigène.

Extrêmement populaire, le jambon remplit les rayons des supermarchés. Pour faire notre choix, on se base généralement sur le prix. Pourtant, il faudrait d'abord se concentrer sur ses composants. En effet, le jambon industriel est composé majoritairement de nitrite et d'eau. Des produits qui certes, donnent son aspect rosé au jambon tel que nous le connaissons, mais ne sont pas du tout bons pour notre santé. Sans compter que souvent, l'origine du cochon, censé être son ingrédient principal, n'est jamais mentionné. Par ailleurs, quand on fait bien le calcul au kilo, le prix des jambons artisanaux rivalise avec celui industriels.



