Combien de verres de jus de fruit buvez-vous par jour ? Attention aux excès !

Si le sucre des jus de fruits est naturel, les effets sur le corps sont sensiblement les mêmes qu'avec le sucre ajouté, précisent les auteurs de l'étude. En raison de l'absence de fibres, initialement contenues dans les fruits, le sucre est par ailleurs plus rapidement absorbé par l'organisme. Par exemple dans un jus de pomme, indique une diététicienne au New York Post, "il y a presque 30 grammes de sucre et aucune fibre, alors qu'une pomme contient deux fois moins de sucres et 3 à 4 grammes de fibres". Un trop plein de glucides déjà associé à un excès de cholestérol, au diabète et à l'obésité, d'autant que l'absence de fibres empêche le sentiment de satiété et pousse donc à consommer davantage de calories.





Selon cette étude, qui s'appuie sur des questionnaires remplis pendant 6 ans par plus de 13.000 Américains sur leurs habitudes alimentaires et mode de vie, consommer plus de 350 millilitres de boissons sucrées (soit deux grands verres), jus de fruits naturels compris, est associé à une augmentation de 11% de la mortalité. Si les travaux de ces chercheurs sont les premiers à se pencher sur le rapport entre la consommation de boissons sucrées et la mortalité, Santé Publique France n'a pas attendu leurs résultats pour recommander de "ne pas en consommer plus d’un verre par jour et de prendre alors plutôt un fruit pressé".