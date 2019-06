Combien de yaourts mangez-vous par semaine ? Ce nombre réduirait les risques de cancer de l'intestin chez les hommes

Chez les hommes consommant plus de deux yaourts par semaine, le risque d'adénome (tumeur bénigne) a été réduit de 19%, tandis que le risque de tumeur précancéreuse l'était de 26%. Il n'en a en revanche rien été pour les femmes. Pour les scientifiques, cette différence pourrait s'expliquer par l'hypothèse que le yaourt pourrait "réduire le risque d'adénome en exerçant des effets anti-inflammatoires sur la muqueuse du côlon et en améliorant le dysfonctionnement de la barrière intestinale". En effet, précisent-ils dans leur étude, "les patients masculins atteints d'adénome présentent une perméabilité intestinale accrue". Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus themophilus, deux bactéries communément présentes dans les yaourts, pourraient aussi expliquer ce phénomène.





"Les hommes n’ont cependant pas besoin de remplir leur chariots de course de yaourts, car il est encore trop tôt pour affirmer de façon certaine que manger plus de yaourts réduit le risque de cancer de l’intestin, tempère dans une interview au Telegraph Katie Patrick, de l’institut britannique de la recherche contre de cancer. "Il y a néanmoins plus de chances de réduire les risques en mangeant des aliments plus riches en fibres, comme du pain ou du riz complet, et en réduisant sa consommation de viande transformée et de viande rouge."