Comment allier diabète et ramadan ? Voici les recommandations à suivre

Si vous êtes traité par insuline, l’exposition au risque d’hypoglycémie implique que vous ayez toujours à portée de main un kit d'urgence et que les personnes de votre entourage soient au courant pour pouvoir intervenir immédiatement en cas d’hypoglycémie sévère ne vous permettant pas de vous "re-sucrer" seul. Une injection devra être faite. Les patients diabétiques sont également soumis à des risques d'hyperglycémie pouvant entraîner des complications micro et macro-vasculaires.





Attention, vous devez impérativement interrompre le jeûne si :





- Votre glycémie est inférieure à 0,6 g/L à n'importe quel moment de la journée

- Votre glycémie atteint 0,7 g/L pendant les premières heures suivant le début du jeûne

- La glycémie augment avec un traitement par insuline, sulfamide hypoglycémiant ou glinides au-delà de 3 g/L





Les médecins rappellent que "le jeûne chez la population diabétique a été uniformément déconseillé par les professionnels de la santé". Dans tous les cas, au moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre docteur.





*Par ailleurs, jeûner pendant une grossesse est strictement contre indiqué et peut être à l’origine d’un grand risque de mortalité et de morbidité pour le foetus et la mère. Les patientes diabétiques qui insistent malgré leur exemption du jeûne constituent un groupe à très haut risque et nécessitent une prise en charge intensive.