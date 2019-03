Comment dénicher des asperges sauvages ?

La période de cueillette d’asperges sauvages prendra fin mi-avril. Ces plantes constituent de bons ingrédients pour parfumer une omelette ou pour concocter une soupe chaude à la pomme de terre. A Fabrègues, dans l’Hérault, les cueilleurs se rendent dans les Garrigues pour ramasser les asperges sauvages. Pour les couper, ils privilégient la partie haute qui est plus tendre.



