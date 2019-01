Comment faire aimer les légumes à nos enfants ?

Un enfant sur trois ne mange pas de fruits et légumes quotidiennement. Ces aliments apportent pourtant les vitamines et les oligoéléments essentiels pour être en bonne santé. Selon une étude, il est naturel de ne pas être attiré par les légumes pendant les premiers mois de notre vie. Pour que nos enfants en mangent régulièrement, le mieux serait d'utiliser la ruse plutôt que l'autorité.



