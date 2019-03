Comment lutter contre le gaspillage du pain ?

Chaque année, 87 000 tonnes de pains et de viennoiseries sont jetés à la poubelle. Fort de ce constat, une boulangerie bordelaise a décidé de se lancer dans le recyclage des pains. Chaque soir, les pains invendus sont séchés puis broyés. Une fois la baguette écrabouillée, on la mélange à la farine habituelle pour en donner une nouvelle. Ce procédé permet de recycler jusqu'à 50 kg de pains par semaine.



