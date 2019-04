Comment manger moins de viande influence l'industrie

Contre toute attente, quand les flexitariens réduisent leur consommation de viande, les artisans bouchers se frottent les mains. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 15%. Alors, pour reconquérir les assiettes de ces consommateurs d'un nouveau genre, les industriels s'adaptent et proposent de plus en plus de produits alternatifs à la viande.



