Comment nourrir au mieux les animaux de compagnie ?

En 2016, les Français ont dépensé près de 5 milliards d'euros pour leurs animaux de compagnie. L'on sait que nourrir ces derniers n'est pas chose facile. Et les garder en bonne santé implique d'énormes budgets de la part de leurs propriétaires. Faut-il leur concocter de bons petits plats ou tout simplement privilégier la nourriture industrielle ? Dans ce contexte, chacun a sa méthode pour assurer une meilleure alimentation à son animal. Ginot, par exemple, cuisine pour son chien. Il préfère s'investir dans la nourriture plutôt que payer le vétérinaire. Adrien, lui, opte à la fois pour les croquettes et les repas préparés.



