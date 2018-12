Comment se faire un festin avec un budget de 50 euros ?

La cuisine est une passion familiale depuis trois générations chez Sébastien Bras. Parce que fête oblige, nous avons lancé un défi un peu particulier à ce chef. Avec 50 euros, réussira-t-il à nous faire un mets délicieux pour entrer dans la nouvelle année en douceur ? Est-il possible de ne pas dépasser le budget ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.