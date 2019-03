Les probiotiques sont-ils vraiment efficaces ? L'avis d'une nutritionniste

Pour leur première étude, les chercheurs de l'institut Weizmann, en Israël, ont administré un cocktail de onze bactéries à dix sujets sains, rapporte Le Figaro qui relaye ces parutions. En analysant plusieurs régions de leurs intestins, ils se sont aperçu que quatre des personnes qui avaient ingéré des probiotiques n'en avait gardé aucune trace dans leurs intestins, les bactéries déjà présentes ayant chassé les nouvelles en formant une barrière. Seules quelques bactéries subsistaient par ailleurs chez les six autres volontaires.





Dans la seconde étude, les chercheurs ont étudié les effets des probiotiques dans un environnement ravagé par la prise d'antibiotiques. Huit volontaires préalablement traités pendant sept jours aux antibiotiques ont donc suivi pendant un mois une cure de probiotiques, tandis que six autres ont subit une greffe fécale. Ils ont autrement dit ingéré des bactéries issues de leurs propres selles, prélevées avant l’expérience. Enfin, sept personnes n'ont reçu aucun traitement. Résultat : la flore intestinale des personnes sous probiotique a mis bien plus de temps à se reconstituer que chez celles n'ayant rien pris. Mais ce sont ceux qui ont bénéficié d'une greffe fécale qui se sont rétablis le plus vite.