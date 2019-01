Composés organiques volatils, fongicides, colorants... Des moules à gâteaux qui coupent l'appétit

Si les moules en métal s'en sortent mieux de manière générale, 60 millions de consommateurs met un bémol sur leur robustesse. Lors d'un test mené avec une purée de tomates acidifiée puis avec un mélange de tomate, riz et sel, certains contenants, comme le moule à cake Tefal Easy Grip, ont vu leur revêtement PTFE dégradé à cause de l'acidité, ce qui peut avoir "des conséquences potentielles sur la santé des consommateurs", indique l'auteure de l'article, Patricia Chairopoulos.





Rayés, les moules sont d'autre part susceptibles de relâcher des particules métalliques, comme de l'aluminium ou du fer, dans les préparations qu'ils contiennent. Le record est détenu par le moule Bake me avec dix fois plus d’aluminium et deux fois plus de fer et de plomb que les valeurs réglementaires. "Mais ces dernières s’appliquant aux seuls produits neufs, le Bake me reste conforme...", regrette le magazine. Bon élève de ce test, le moule à brioche Bullar de chez Ikea, qui obtient la note de 19/20.