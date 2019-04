Connaissez-vous l'astuce qui permet de savoir si un œuf est réellement périmé ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture finissent jetées chaque année. Les dates de péremption sont responsables de 20% de ce gaspillage dans les foyers. Parmi ces déchets, combien d’œufs, pondus consciencieusement par des poules pourtant souvent élevées dans des conditions déplorables ? Si le chiffre concernant l'Hexagone n’est pas connu, il est possible de s’en faire une idée en jetant un œil du côté du Royaume-Uni. Là-bas, selon un article du Guardian qui cite des travaux de la communauté anti-gaspi Too good to go, 720 millions d’œufs finissent à la poubelle tous les ans, un chiffre qui était trois fois moindre en 2018.





La raison avancée par l'article pour expliquer ce gâchis ? 77 % des Britanniques ignorent comment savoir si un œuf est encore frais malgré une date de péremption dépassée. Vous ne connaissez pas non plus la technique ? On vous la livre ici.