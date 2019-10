Conso : l'appli qui vous dit tout

L'INSTANT ECO - "C'est quoi le produit ?!" est une nouvelle application qui va aider à tout connaître sur un produit quelconque. L'idée serait de permettre aux consommateurs de mieux se nourrir.

Après la marque "C'est qui le patron ?!", son fondateur, Nicolas Chabanne, va lancer "C'est quoi le produit ?!". Si avant il suffisait de scanner les produits pour connaître les apports nutritionnels, aujourd'hui, ça va aller encore plus loin. En effet, six critères de plus seront mis en place, dont l'origine du produit, le prix, la qualité, l'éthique, le respect de l'environnement et l'appréciation des consommateurs. Chacun pourra également se différencier selon ses propres critères, comme les régimes par exemple. Cette application interactive sortira fin octobre 2019.



