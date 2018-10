Coquille Saint-Jacques : crue ou cuite, privilégiez la fraîcheur

Pour décoquiller la Saint-Jacques, soit vous le faites vous-même, soit vous demandez à votre poissonnier. Vous pouvez ensuite la poêler, mais attention à la surcuisson car elle risque de devenir caoutchouteuse. Vous pouvez également la garder dans sa coquille, déposer une petite noix de beurre, un peu de sel, du poivre et la mettre sous le grill de votre four pendant 30 secondes (juste le temps que le dessus commence à chauffer). Retrouvez en images: comment manger crue, la coquille Saint-Jacques, ainsi que quelques conseils de notre chef pour bien la choisir.



Ce samedi 6 octobre 2018, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous apprend à choisir et à décoquiller la Saint-Jacques. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/10/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.