Cuisiner un rôti polluerait davantage l'air de votre maison que celui de la ville de Delhi

En cuisinant un bon rôti accompagné de ses petits légumes, vous pensiez sûrement bien faire. Rien de tel, effectivement, qu’un bon repas équilibré et fait maison pour la santé de ses petits chérubins. Oui, mais : auriez-vous pensé un seul instant que la cuisson de votre festin pouvait engendrer une pollution de l’air dans votre maison supérieure à celle de Delhi ? C’est ce qu’affirme une étude réalisée par une équipe de scientifiques américains.





Lors de leurs recherches, ils ont cuisiné un repas typique de "Thanksgiving", soit une dinde, des choux de Bruxelles rôtis, des patates bouillies, une farce au pain et une sauce aux canneberges, dans une maison comportant trois chambres à Austin, au Texas. Le bâtiment était équipé de moniteurs de pollution extérieurs et intérieurs. Résultat : le rôtissage de la viande et des légumes, ajouté à l’utilisation d’une table de cuisson à gaz libérerait des particules PM2.5 en quantité industrielle. Or, d'une taille inférieure à 2,5 micromètres, ces particules peuvent être inhalées profondément dans les poumons et exacerber, entre autres, les troubles respiratoires et les maladies cardiovasculaires.