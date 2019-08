De 5 à 25% des malades du cancer meurent de dénutrition : un spécialiste nous donne les armes pour la combattre

L'autre versant du travail de Philippe Pouillart et de son équipe consiste à équilibrer les menus de telle sorte que l'alimentation apporte tous ses bénéfices, sans porter préjudice à la santé du malade. "En fait, indique le docteur en immunopharmacologie, l'alimentation idéale d'un patient atteint du cancer se rapproche très fortement du régime méditerranéen. Il y a seulement un bémol : le choix des protéines les plus efficaces possible." Le cancer brûlant énormément d'énergie, il est en effet nécessaire de restaurer très rapidement ses protéines. Un manque peut rapidement provoquer une dénutrition et une sarcopénie, soit une fonte des muscles. "On va préférer les protéines animales, car ce sont celles qui sont les plus efficaces et quasiment assimilées à 100%. Les végétales, elles, ne le sont qu'à 65%." Parmi les plus recommandées, celles contenues dans certains fromages comme le parmesan (36% de protéines), ou encore l'emmental, le gruyère, le comté et la mimolette (entre 21 et 28% de protéines). La consommation de viande, de préférence blanche, de poisson et d’œuf est aussi indispensable.