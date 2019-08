De la mer à l'assiette : les moules, un plat de vacances par excellence

Les moules se dégustent de l’Atlantique à la Méditerranée. Sur le port de la Plaine-sur-Mer, elles sont récoltées durant tout l'été par les mytiliculteurs. Ces derniers se lancent dans la pêche de ces mollusques dans les parcs la nuit. Ils procèdent également au lavage et au triage en mer. Dès leur arrivée dans les ateliers, les clients peuvent les acheter à moins de quatre euros le kilo. Dans les restaurants, la marmite de 800 grammes de moules coûte au minimum une dizaine d'euros.



