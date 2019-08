De la terre à l'assiette : la pêche, le fruit star de l'été

La pêche est le deuxième fruit le plus cultivé dans le pays et les Français en consomment en moyenne sept kilos par an. Mais avant d'arriver dans nos assiettes, ce fruit traverse un long périple en partant des vergers. Sa récolte bat d'ailleurs son plein dans les Pyrénées-Orientales. Blanche, jaune, nectarine... il y en a pour tous les goûts et leur prix varie entre deux et quatre euros le kilo. Et durant l'été, il existe mille façons de la déguster : confiture, compote ou en accompagnement de divers plats.



