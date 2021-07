Lutte contre la somnolence au volant : voici le repas qu'il vous faut avant de partir en vacances

Qui n'a pas craqué pour une viennoiserie après avoir pris la route tôt ? Ou pour un steak-frites, croque-monsieur, flan ou muffin en dessert pour recharger les batteries sur l'aire d'autoroute ? Souvent, sur la route des vacances, les automobilistes ont tendance à faire un bon repas, très calorique et très riche. C'est aussi souvent le cas de ceux pris sur les aires d'autoroutes.

Cette alimentation aurait cependant des conséquences négatives sur la conduite : plus un aliment est gras et calorique, plus il entraîne des périodes de micro sommeil allant jusqu'à quatre secondes. Ces aliments augmenteraient aussi le temps de freinage de dix mètres et diminueraient, plus globalement, notre vigilance. Moins de vigilance rime souvent avec accident.