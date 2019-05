Etiquetage alimentaire : une pétition lancée pour rendre le Nutri-score obligatoire

Elles ont besoin d'un million de signatures pour faire entendre leurs voix. Alors que plusieurs pays européens sont en pleine discussion pour choisir leur logo officiel d’étiquetage des aliments, sept associations de consommateurs européens ont lancé ce lundi une pétition réclamant à la Commission européenne de rendre obligatoire le Nutri-score, pour l'heure facultatif.





Mis en place en France depuis l'automne 2017, avant d'être adopté par la Belgique et l'Espagne, ce système d'étiquetage vise à évaluer la qualité nutritionnelle d'un aliment sur la base de cinq lettres (A, B, C, D, E) et d'un code couleur.