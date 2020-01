Des conseils de pro pour (mieux) photographier ce que l'on mange

Pourquoi est- elle si tendance? D’où vient cette envie d'immortaliser nos bons petits plats, de vouloir attirer l'attention en stimulant nos papilles ? Omniprésente, la photographie culinaire a même son festival international ; les oeuvres y sont primées et s'exposent comme des tableaux dans les musées. La gourmandise sur papier glacé a aussi sa librairie ; des milliers d'ouvrages recensent des centaines de milliers de recettes, quasiment toutes illustrées. "C'est clair qu'il y a une appétence pour l'image. Mais on n'attend pas le même type de photos selon l'ouvrage, explique Déborah Dupont, responsable de la Librairie gourmande à Paris. "Pour un livre de chef, on s'attend à de la photo de grande qualité tandis que pour un livre de recettes du quotidien, des photos plus réalistes seront préférées".