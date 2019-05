Des perturbateurs endocriniens dans des produits à base de soja ? L'UFC-Que Choisir lance l'alerte

Pour la protection des consommateurs, l’UFC-Que Choisir demande à l’Anses de réévaluer le niveau de risque et "si nécessaire", de définir des doses maximales à appliquer obligatoirement par les fabricants. L’association réclame également à la DGCCF de rendre obligatoire l’étiquetage des teneurs en phytoestrogènes présentes dans les produits et l’apparition d’une mention sur les restrictions à la consommation pour les enfants et les femmes enceintes. Une disposition déjà préconisée par l'Anses dans un rapport de 2005. Exception faite des enfants et des femmes enceintes, il est conseillé, de façon générale, de ne pas consommer plus d'un produit à base de soja par jour.