Élevage : des algues pour se passer d'antibiotiques

Le monde l'élevage est en pleine mutation. Certains exploitants en Bretagne ont décidé de se passer des antibiotiques. Ils les ont replacé par des extraits d'algues, qui sont utilisés comme compléments alimentaires. On a découvert que ces derniers ont la vertu d'éviter aux bêtes de tomber malade, car ils stimulent l'immunité chez l'animal.



15/02/2019