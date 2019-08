En poudre ou en barre, que valent les substituts de repas ?

Les substituts sous forme de poudre à diluer avec de l'eau dans une bouteille en plastique sont les premiers à être arrivés sur le marché. Ils ont notamment conquis le cœur des travailleurs pressés. Mathilde Soto, employée de bureau, en est une fidèle cliente depuis plus d'un an. Elle consomme ce type de repas plusieurs fois par semaine. "C'est hyper savoureux. J'aime beaucoup. On peut manger et travailler en même temps, donc c'est pour moi la meilleure alternative pour gagner du temps et en même temps avoir tous les apports nutritionnels nécessaires", affirme-t-elle à TF1.





Lancées un peu plus tard, les barres "snacking" connaissent cependant une forte croissance, nous indique François Alarçon, directeur innovation et concept pour le compte d'une chaîne commerces de proximité. "C'est le produit qui a la plus forte croissance chez nous."