Enquête : pourquoi le bio coûte-t-il plus cher ?

Et la première différence que l'on peut observer c'est la main d'oeuvre. Ici, pas de pesticides ni d'insecticides. Résultat, quand une mauvaise herbe pousse, malgré les bâches, il faut l'arracher. De plus, une culture biologique produit moins qu'une culture conventionnelle.





Autre différence : les emballages plastiques. Les produits issus de l'agriculture biologique sont plus fragiles et doivent être identifiés chez les vendeurs. Aussi, dans les supermarchés, pour éviter tout mélange, les fruits et légumes bio sont souvent conservés dans un film plastique et une barquette en carton. Des emballages supplémentaires qui ont un coût. Enfin, les produits bio se conservent moins bien. Ce qui rend les pertes plus importantes.