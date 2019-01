Épices : attention aux arnaques

En dix ans nous avons considérablement augmenté notre consommation d'épices, et ce, sans savoir parfois ce que nous achetons vraiment. Les services de la répression des fraudes nous alertent toutefois sur la composition de certains de ces produits. Leurs fabricants font parfois appel à des subterfuges pour faire plus de profits sur la vente de leurs marchandises.



