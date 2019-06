Les dentistes alertent sur les dangers des boissons trop acides et sucrées

Cette érosion, de plus en plus répandue, peut s'avérer catastrophique pour la santé bucco-dentaire. Une fois l'émail détruit, les dents se trouvent être beaucoup plus sensibles à la chaleur et au froid, mais aussi beaucoup moins résistantes aux caries. "Ayant perdu de leur volume en raison des attaques acides, vos dents sont aussi beaucoup plus petites, ce qui peut causer des troubles de l'occlusion, c'est-à-dire des claquements, des craquements, des douleurs aux muscles, aux articulations...", énumère le dentiste.





Si des solutions de réparation existent, comme un collage de résine sur les dents pour "reconstruire" la partie abîmée ou, pour les plus atteintes, un collage de pièces de céramique pour remplacer ce qui a été complètement détruit, ces traitements s'avèrent très coûteux. "Mieux vaut prévenir que guérir", insiste donc Julien Laupie.