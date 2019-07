Estomac sensible, s'abstenir... Selon une étude américaine, 1 livreur sur 4 pioche dans le repas d'un client avant de lui livrer !

Etes-vous un adepte de la livraison à domicile quand vous n'avez pas envie de vous faire à manger ? Cette étude pourrait bien vous faire revoir vos habitudes. En effet, selon une enquête menée par US Foods, et rapportée par le New York Post, aux Etats-Unis plus d'un livreur sur quatre a déjà mangé dans une commande avant de la livrer !





Après avoir interrogé 497 livreurs parmi les applications de livraison de repas à domicile les plus plébiscitées outre-atlantique, telles que UberEats, Grubhub, DoorDash et Postmate, 28% d'entre eux ont admis avoir grignoté la nourriture de leurs clients, quand plus de 40% ont révélé avoir carrément chipé une bouchée. Ils sont, par ailleurs, 54% à avoir envisagé de le faire après avoir été alléché par l'odeur de la commande.





"Nous sommes désolés d'annoncer que parfois la tentation détourne du droit chemin le meilleur des livreurs, et le fait violer son devoir sacré de ne pas se servir dans la nourriture qu'il livre !", ont déclaré les chercheurs à l'origine de cette étude.