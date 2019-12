Et si, pour changer, on cuisinait du gibier à Noël ? Par ici la recette

Habituellement, la volaille est très prisée pour les repas de Noël. Mais plutôt que la traditionnelle dinde ou le chapon, certains optent pour du gibier. A Épuisay, dans le Loir-et-Cher, Jacqueline Norguet a choisi la viande de daguet, du jeune cerf, pour son plat de fête. Pour le réaliser, nul besoin d'être un grand cuisinier. Une bonne dose de gourmandise est toutefois indispensable. Pour sa recette, elle a besoin d'un faux filet de daguet, du foie gras, d'une pâte à brioche et d'une sauce bien crémeuse. Un plat généreux à partager en famille.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.