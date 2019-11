Les "arnaques" de Noël dénoncées par Foodwatch dans un "calendrier du vent"

Le grand bluff... Voilà les trois mots qui résument la période des fêtes selon Foodwatch. Pour cette association, qui traque depuis plusieurs années les pratiques abusives de la grande distribution, Noël est en effet l'occasion pour les industriels de masquer sous du chic et du cher des produits bourrés d’additifs, ou encore de faire passer de l’ultra-transformé pour du traditionnel, voire même de mettre en avant du soi-disant français.

Pour mieux appuyer son propos - tout en gardant une pointe d'humour -, Foodwatch a décidé de troquer le sacro-saint calendrier de l'Avent contre un "calendrier du vent". Ainsi, à partir du dimanche 1er décembre, et jusqu'au 24, l'association révélera sur son site un produit et son arnaque sur l’étiquette. "Et aucun rayon n’y échappe, insiste Camille Dorioz, la responsable de campagne. Mais les foodwatchers sont de plus en plus vigilants et nous alertent sur ces tromperies. Par ailleurs, l’équipe de l’ONG passe énormément de temps à faire les courses, tout simplement".