Factuel - La crédibilité de "Nutri-score" attaquée : le vrai du faux

Nutri-score est un logo mis en place par l'Agence nationale de santé publique qu'on trouve sur les emballages, et qui classe les produits alimentaires en cinq catégories, de A à E. Depuis quelques semaines, des internautes ont tenté de discréditer ce système. Ces informations qui circulent sur Internet sont elles exactes ? Les détails avec notre journaliste Cyril Adriaens-Allemand.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.