Fluor, magnésium, fer… Ces oligo-éléments indispensables à notre santé mais toxiques en trop grande quantité

Le calcium est le minéral le plus abondant dans le corps humain. Il représente à lui tout seul environ 1 kilo du poids corporel d'un adulte. La quasi-totalité de ce dernier (99%) contribue à la formation et à la solidité des os et des dents. Le dernier pour-cent joue, lui, un rôle dans la coagulation sanguine, la contraction musculaire ou encore la libération d'hormones. A tout âge, il est donc important d'assurer de bons apports en calcium. Les préconisations sont de l'ordre de 860 mg/j chez les 19-23 ans et de 750 mg/j chez les plus de 24 ans. Chez l'enfant, elles vont de 500 mg chez le nourrisson à 1.200 mg jusqu’à 19 ans.





Les signes d'une carence en calcium n'apparaissent que sur le moyen ou le long terme. Ce manque se manifeste par un rachitisme, qui entraîne des douleurs osseuses et musculaires ainsi qu'une déformation du squelette ou par une ostéoporose chez le sujet âgé. Celle-ci se caractérise par une dégradation de la structure de l'os qui provoque des tassements vertébraux et les fractures du poignet et de la hanche. Cette pathologie est trois fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. À long terme, des apports excessifs en calcium peuvent en revanche conduire à une hypercalciurie, qui donne lieu à la formation de calculs rénaux et à la perte de calcium osseux par la voie des urines.