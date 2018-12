Foie gras : simple, efficace et festif

Pour commencer, détailler des morceaux de foie gras. Prendre ensuite les pâtes à raviole et les découper en carrée ou en rectangle. Les mouiller avec un peu d'eau et déposer le foie gras au centre. Assaisonner avec du sel, un peu de truffe et refermer. Découper ensuite les ravioles à l'aide d'un emporte-pièce. Et les cuire une minute dans de l'eau bouillante salée. Pour la sauce, faire bouillir la crème et le bouillon de volaille. Ajouter un peu de beurre, le parmesan, la truffe et le vinaigre de Xérès, puis émulsionner le tout. Quelques astuces pour réussir ses ravioles, ainsi que la présentation du plat sont à découvrir en images.



Ce dimanche 23 décembre 2018, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous fait des ravioles de foie gras pour les fêtes de Noël. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/12/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.