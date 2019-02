Fromage sans lait : aussi bons que les vrais ?

En s'inspirant de la fromagerie traditionnelle, de ses techniques de moulage, de salage et de fermentation, une entreprise basée en Moselle a su concevoir un fromage sans une goutte de lait. Ce nouveau produit est fait à base de noix de cajou. Le succès est au rendez-vous, les ventes de ce produit ont été multipliées par six en l'espace de deux ans.



