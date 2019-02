Fromages fermiers ou industriels : comment éviter les pièges ?

Chaque Français déguste près de 27 kilos de fromage par an. Ce marché de cinq milliards et demi d'euros est largement dominé par la grande distribution. Comment bien choisir son fromage ? Comment s'y retrouver entre toutes les références ? Faut-il faire confiance aux supermarchés ou aller dans les fromageries, quitte à payer plus cher ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.