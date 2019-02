Gaspillages alimentaires : pourquoi les dates de péremption sont-elles si importantes ?

Les dates de péremption sont l'une des principales sources de gaspillages dans les grandes distributions. Elles sont à l'origine de vingt pourcents de gaspillages alimentaires. Est-ce que c'est justifié ? Doit-on scrupuleusement les respecter ? Quelle nuance existe-t-elle entre date limite de consommation (DLC) et date de durabilité minimale (DDM) ? À quoi servent ces deux dates ?



