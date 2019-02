Grand format : que retrouve-t-on dans une baguette ?

En moyenne, nous mangeons l'équivalent d'une demi-baguette par jour. Cela correspond à 58 kilos de pain par an. Si la farine, l'eau, la levure et le sel font habituellement partie des ingrédients de ces produits, ils peuvent aussi contenir des additifs pour améliorer leur apparence ou leur texture. Dans un pain sur deux, on a même retrouvé des résidus de pesticides.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.