Grosses chaleurs : comment faut-il s'alimenter ?

Pendant la canicule, l'alimentation est un élément que l'on a tendance à négliger. Certains aliments comme la pastèque, le melon, l'abricot, la fraise ou le concombre sont à privilégier en cette période. Ils sont composés à plus de 90% d'eau. Au rayon des choses à éviter, on retrouve le gras et les viandes cuites au barbecue. Nos journalistes sont allés à la rencontre de la nutritionniste Adélaïde d'Aboville pour nous en dire plus.



