Halte aux faux steaks hachés en provenance de Pologne

Plusieurs associations d'aides aux plus démunis, dont les Restos du Cœur, les Secours populaires et la Croix Rouge, ont reçu près de 780 tonnes de steaks hachés douteux. Ces produits, distribués par une entreprise française, sont issus d'une société basée en Pologne. Après une analyse poussée, la direction générale de la Répression des fraudes a retrouvé très peu de chair mais beaucoup de gras, de peau, de soja et d'amidon. Les contrôles sanitaires en Europe doivent-ils être renforcés ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.