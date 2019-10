Hausse des intoxications liées aux champignons : les bons conseils pour s'en prémunir

POISON - "Restez vigilants !", alerte l'Anses. Dans un communiqué rédigé avec la Direction générale de la santé (DGS), elle avertit sur la hausse des cas d'intoxications liés à la consommation de champignons. Pour vous éviter une visite aux urgences, LCI vous livre la bonne marche à suivre de la cueillette à l'assiette.

Avec l'arrivée de l'humidité automnale, les champignons pullulent... tout comme les intoxications. Dans un communiqué publié le 23 octobre, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et la Direction générale de la santé (DGS) affirment que le nombre de cas signalés aux centres antipoison et de toxicovigilance a bondit ces dernières semaines. Alors que ceux-ci n'enregistrent habituellement que 4 à 90 cas par semaine, "ce nombre est monté à 493 cas d’intoxications ces deux dernières semaines", rapporte l'agence.

Ces intoxications découlent souvent de la confusion d’une espèce comestible avec une espèce toxique ou de la consommation de champignons comestibles en mauvais état ou mal cuits. Et l'une de ces simples erreurs peut coûter cher : le consommateur risque d'être atteint de troubles digestifs sévères, de détériorer son foie au point de nécessiter une greffe, voire de mourir. Pour vous éviter un voyage à l'hôpital, voici quelques conseils.